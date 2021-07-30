МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Первый замглавы РЖД Анатолий Краснощек и замглавы Геннадий Верховых покинули свои посты, Сергей Кобзев повышен до первого замгендиректора с обычного, сообщает компания в своем Telegram-канале. РЖД открывают в августе новый карельский турмаршрут

"Первый заместитель генерального директора Анатолий Краснощек принял решение завершить свою трудовую деятельность на данном посту. Он назначен старшим советником главы ОАО "РЖД". Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых принял решение об уходе на заслуженный отдых", — говорится в сообщении.

"Решением Совета директоров ОАО "РЖД" Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора", — отмечает компания.