МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил продажи машин в России в июле на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32 тысяч единиц, говорится в сообщении компании.

"В июле 2021 года было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 1% больше, чем в июле прошлого года и на 8,6% превышает результаты июля 2019 года (с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО "LADA Запад Тольятти")", — сообщил "АвтоВАЗ".

Лидером продаж в июле традиционно остается Lada Granta — 10,9 тысячи автомобилей. На втором месте Lada Vesta — 10,2 тысячи машин. Замыкают тройку модели семейства Niva: совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 4,6 тысячи автомобилей.

"Несмотря на летний период, традиционно отличающийся снижением продаж, в июле мы наблюдали устойчивый спрос на автомобили Lada", — прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне. Чистая прибыль концерна Stellantis в первом полугодии выросла в 11 раз

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в РФ в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.