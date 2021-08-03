МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, дорога по ней займет 2,5 часа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)", — сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что общая протяженность трассы составит порядка 680 километров, в том числе в границах города Москвы – 43 километра с 4 остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

В границах города Москвы трасса пройдёт в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесённые правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах. Мурашко призвал вакцинировать практически всех пожилых людей

Строительство ВСМЖ-1 планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (Зеленоград – Раменское).

"Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с 4 часов ("Сапсан") до 2 часов 30 минут", — отметили в мэрии.