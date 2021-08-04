МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно, оно находится в безопасности, сообщает британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). Эксперт рассказал, как компании годами платят хакерам и не знают об этом

Во вторник организация сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). В уведомлении на сайте UKMTO говорилось, что речь идет о возможном захвате судна.

"Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен", — говорится в сообщении. При этом название судна не уточняется.

Тем не менее другим судам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район.