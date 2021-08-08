СОЧИ, 8 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме после грозы, сообщает оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".

Ранее в воскресенье сообщалось, что пять самолётов не смогли приземлиться на курорте в ночь с 7 по 8 августа из-за грозовых ливней, выбрав альтернативный вариант посадки в аэропортах Краснодара и Анапы.

"Все воздушные суда после грозы вернулись в Сочи и направлены в пункты назначения. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме",- говорится в сообщении.

На данный момент в Сочи до 9 августа объявлено штормовое предупреждение. Возможно образование смерчей над морем.