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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
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Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме после грозы, сообщает оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Ранее в воскресенье сообщалось, что пять самолётов не... ПРАЙМ, 08.08.2021
сочи, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 8 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме после грозы, сообщает оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
Ранее в воскресенье сообщалось, что пять самолётов не смогли приземлиться на курорте в ночь с 7 по 8 августа из-за грозовых ливней, выбрав альтернативный вариант посадки в аэропортах Краснодара и Анапы.
"Все воздушные суда после грозы вернулись в Сочи и направлены в пункты назначения. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме",- говорится в сообщении.
На данный момент в Сочи до 9 августа объявлено штормовое предупреждение. Возможно образование смерчей над морем.