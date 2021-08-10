МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 2 раза, в январе-июле на 63,7%, при этом пассажиропоток "Аэрофлота" в июле вырос почти в 2,4 раза, следует из оперативных данных Росавиации. Минэнерго спрогнозировал сохранение за Россией позиции на нефтяном рынке

"По оперативным данным, в июле 2021 года российские перевозчики обслужили 12,5 миллиона пассажиров, что почти в два раза больше объёмов перевозок июля 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19…. Всего за январь-июль 2021 года перевезено 56,6 миллиона пассажиров, что на 63,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В июле авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки почти в 2,4 раза, до 2,5 миллиона пассажиров, S7 в 1,3 раза, до 1,7 миллиона пассажиров, "Победа" в 1,4 раза, до 1,5 миллиона, "Россия" в 1,6 раза, до 1,2 миллиона, "Уральские авиалинии" в 1,8 раза, до 1,1 миллиона пассажиров.