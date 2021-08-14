МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Комплексная информационная система "Аналитика работы такси", отслеживающая время работы таксистов, заработала в Москве, сообщили в департаменте транспорта столицы. "Роснефть" научилась добывать нефть дешевле, чем Saudi Aramco

Ранее власти Москвы по просьбам бизнеса перенесли на 14 августа сроки запуска системы, изначально она должна была заработать 1 августа. При этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов был у зарегистрированных водителей с цифровым ID.

Как отметили в дептрансе, система будет мониторить только стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. Водитель должен иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Однако допускается использование прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю — это чистое рабочее время, которое не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день устанавливает водитель сам, но не более 12 часов подряд, при этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха. Украина рассчитывает на крупный транш от МВФ

Система поможет исключить переработки, а ещё не позволит работать нарушителям. Это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис, считают в дептрансе.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что водители после 14 августа могут продолжать подавать заявки на регистрацию в системе. Они будут рассмотрены в максимально короткие сроки, после того, как водитель получит цифровой ID, он сможет брать заказы.

Чтобы получить идентификатор, водителю (физическому лицу), у которого нет разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы (Московской области), необходимо зарегистрироваться в ЕСИА (Госуслуги), а также пройти регистрацию в комплексной информационной системе "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") как водителю, предоставив согласие на обработку персональных данных. Аналитики ожидают снижения налоговых выплат в бюджет России в августе

Индивидуальному предпринимателю же, у которого имеется разрешение и который сам является водителем такси, необходимо пройти регистрацию в КИС "АРТ" как индивидуальному предпринимателю, предоставив согласие на обработку персональных данных и в личном кабинете индивидуального предпринимателя добавить сведения о себе, как о водителе.

В 2020 году по решению антитеррористической комиссии Москвы организации и предприниматели, осуществляющие таксомоторную деятельность, а также диспетчерские службы заказа легковых такси стали обязаны передавать данные о водителях легковых такси в региональную навигационную информационную систему столицы. Чтобы это стало возможным, правительство Москвы создало комплексную информационную систему "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"), в которой участникам перевозок необходимо зарегистрироваться и передавать необходимый набор данных.

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