КАИР, 15 авг — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Flydubai сообщила в воскресенье о приостановке полетов в афганскую столицу Кабул после сообщений о том, что боевики "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ) вошли в город.

"Flydubai временно приостанавливает полеты в Кабул. Мы продолжим следить за ситуацией и пересмотрим планы в соответствии с указаниями властей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Помимо этого, нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты через воздушное пространство Афганистана в связи с ситуацией в этой стране, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Сообщается, что пассажирам, которые летают в Азию рейсами KLM, необходимо будет учитывать то, что полёт займёт больше времени из-за изменения маршрута.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отправляют военный самолет в Кабул для эвакуации сотрудников посольства, членов их семей и афганских переводчиков. Посольство королевства было перемещено в здание поближе к аэропорту.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что террористы контролируют все погранпереходы Афганистана.

Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По данным источника РИА Новости, афганский президент Ашраф Гани согласился сложить полномочия в воскресенье.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России