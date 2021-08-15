НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — ПРАЙМ. Государственная авиакомпания Индии Air India заявила, что продолжит выполнение регулярных рейсов в столицу Афганистана. Эмиратская Flydubai приостановила полеты в Кабул

"Мы следим за ситуацией и на данный момент продолжаем выполнять наши регулярные рейсы в Кабул", — заявил в воскресенье официальный представитель перевозчика.

Ранее в четверг представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил на брифинге, что Индия не собирается закрывать свое посольство в Кабуле и пока не объявляла об эвакуации населения из Афганистана.

В воскресенье издание New Indian Express со ссылкой на источники сообщило, что Индия разработала планы по эвакуации официальных лиц и граждан из столицы Афганистана. При этом собеседники издания говорили, что возможность эвакуации индийских граждан из Афганистана будет зависеть от ситуации.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России