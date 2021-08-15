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https://1prime.ru/transport/20210815/834453143.html
Аэропорт Кабул закрыли для коммерческих рейсов
Транспорт
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Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации, сообщил представитель НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что... ПРАЙМ, 15.08.2021
афганистан, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации, сообщил представитель НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации.
"Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, только военным самолетам разрешено совершать полеты", — сообщает агентство Рейтер с ссылкой на представителя альянса.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье, 15 августа, СМИ и источники сообщили о том, что боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России