МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации, сообщил представитель НАТО. Авиакомпания Air India продолжит летать в Кабул

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации.

"Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, только военным самолетам разрешено совершать полеты", — сообщает агентство Рейтер с ссылкой на представителя альянса.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье, 15 августа, СМИ и источники сообщили о том, что боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России