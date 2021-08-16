МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" потеряла более одного миллиарда рублей из-за приостановки полетов в Турцию в апреле-июне этого года, сообщил в интервью РБК генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков. Что будет с российскими биржами на новой неделе

"У нас были огромные потери от того, что мы туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери — просто на ходу перелопачивали огромное расписание, отменяя рейсы", — рассказал он.

Остановка регулярных рейсов в Турцию произошла 15 апреля 2021 года по решению оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Авиасообщение было возобновлено 21 июня этого года.

По мнению Калмыкова, компания не сможет наверстать недополученные доходы до конца этого года, прибыль сократится на один миллиард рублей. Государство не обязано компенсировать перевозчикам потери от закрытия рынков, отметил он.

"Это наши коммерческие риски — такова жизнь", — сказал гендиректор "Победы".

Напомним, что полеты "Победы" в Турцию возобновились с 1 июля.

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