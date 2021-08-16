МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines заинтересована в полетах на курорты Египта и готова начать их ориентировочно в сентябре, сообщила РИА Новости представитель компании. В туриндустрии спрогнозировали, насколько снизится цена путевок в Египет

Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в ряд стран, включая Египет, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточнили в штабе, речь идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

"S7 Airlines приветствует решение российских властей об увеличении числа допусков к полетам в Египет. Ожидаем публикации официальных документов в соответствии с процедурами. Авиакомпания заинтересована в полетах в Египет и может начать их ориентировочно в сентябре этого года", — сказала представитель компании.