МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. Названы признаки "плохой" воды из-под крана

"Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда. В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП "НАМИ" — Aurus на водородном топливе", — рассказал собеседник агентства.

Серийное производство автомобилей Aurus Senat началось на заводе в Елабуге 31 мая этого года. Тогда же был представлен первый лабораторный образец Aurus на водороде. Его тест-драйв провел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.

Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).