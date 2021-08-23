МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-июле увеличился на 54,2% в годовом выражении — до 23,779 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. Россиянам предлагают слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей

В июле пассажиропоток вырос в 1,8 раза — до 5,222 миллиона человек. "Общий объем перевозок составил 5,2 миллиона пассажиров, что на 83,3% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 16,3% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.

На внутренних линиях в июле перевезено 4,351 миллиона пассажиров — в 1,5 раза больше, чем год назад; на международных — 870,8 тысячи пассажиров (в 32 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года).

Пассажирооборот увеличился на 97,1%, предельный пассажирооборот — на 87,3%. Процент занятости пассажирских кресел в июле вырос на 4,2 процентного пункта в годовом выражении и составил 83,4%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в июле увеличила перевозки в 2,4 раза, до 2,482 миллиона человек. Пассажиропоток на международных линиях вырос в 23,5 раза, до 616,3 тысячи человек, на внутренних — на 85%, до 1,866 миллиона. Авиакомпания "Победа" в июле перевезла 1,497 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 95,3%.