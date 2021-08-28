МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Угроза "минирования" борта Домодедово-Геленджик оказалась ложной, борт уже вылетел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Ранее сообщалось об анонимном сообщении о "минировании" борта Москва-Геленджик в аэропорту Домодедово, после чего службы аэропорта провели проверку багажа и бортовых запасов.

"Вызов ложный. Борт вылетел в город Геленджик", — говорится в сообщении.