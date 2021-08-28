2021-08-28T14:47:41+03:00
2021-08-28T14:47:41+03:00
2021-08-28T14:47:41+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210828/834545047.html
Угроза "минирования" борта Домодедово-Геленджик оказалась ложной
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Угроза "минирования" борта Домодедово-Геленджик оказалась ложной, борт уже вылетел, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось об анонимном сообщении о... ПРАЙМ, 28.08.2021
самолет, россия, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83440/43/834404338.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83440/43/834404338.jpg
https://1prime.ru/images/83440/43/834404337.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83440/43/834404337.jpg
https://1prime.ru/images/83440/43/834404325.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83440/43/834404325.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Угроза "минирования" борта Домодедово-Геленджик оказалась ложной, борт уже вылетел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось об анонимном сообщении о "минировании" борта Москва-Геленджик в аэропорту Домодедово, после чего службы аэропорта провели проверку багажа и бортовых запасов.
"Вызов ложный. Борт вылетел в город Геленджик", — говорится в сообщении.