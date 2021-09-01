МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, поднимется в небо в конце 2021 — начале 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин. Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

"Создан двигатель в конструктивном облике два, осенью установим его на Як-18Т и начнем пробежки. Потом подлеты. В конце этого – начале следующего года самолет выполнит первые полеты", — рассказал Гордин.

Параллельно идет работа по созданию версии этого двигателя для легких самолетов акробатической категории по проекту "Циркач". "Данный демонстратор планируем собрать к зиме и испытать на наземных стендах. Затем планируем установить его на летающую лабораторию на базе самолета Як-52 и приступать к полетам в следующем году", — рассказал Гордин.

"Далее по двигателю АПД-500 перед нами встает выбор – отдать его в штучное производство или проработать серийный вариант. Последнее потребует организации и проведения опытно-конструкторской работы длительностью до 2,5 лет", — рассказал он.

Прохождение всех процедур для выпуска серийного двигателя позволит ставить его на серийные летательные аппараты, уточнил Гордин.

О том, что в России ведется научно-исследовательская работа в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный, Гордин сообщил РИА Новости в 2018 году. Тогда он сказал, что основная цель проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.

Согласно данным открытых источников, в рамках проекта "Кортеж" Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Впервые он был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата 6,6 литров, а мощность и крутящий момент составляют 850 лошадиных сил и 1320 ньютон-метров соответственно.

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