С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — ПРАЙМ. На российско-литовской границе на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из грузовых автомобилей на выезд из РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"В настоящее время въезда в РФ ожидают 10 грузовых автомобилей, выезда из РФ — 110", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, очереди на пункте пропуска начали расти вчера и сегодня из-за сбоя в работе информационных систем в Литве.