МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines в ноябре начнет полеты в Фуджейру и Рас-эль-Хайму (ОАЭ), сообщает перевозчик.

Авиакомпания также выполняет рейсы в Дубай из Москвы и Новосибирска.

"S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы и Новосибирска в ОАЭ… Рейс из Москвы в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по пятницам с 5 ноября… Рейс из Новосибирска в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 1 ноября", — говорится в сообщении.

"Рейс из Новосибирска в Рас-эль-Хайму будет выполняться раз в неделю по средам начиная с 3 ноября", — отмечает компания.