МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект. В Госдуме призвали повысить максимальную скорость на дорогах

Поясняется, что проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации "регуляторной гильотины" в сфере безопасности движения в аналитическом центре (АЦ) при правительстве России. Первая редакция документа появилась в 2019 году. Поправки с правилами регулирования движения электросамокатов, моноколес и аналогичных устройств обсуждались на разных площадках и многократно перерабатывались.

Газета напоминает, что ранее предлагалось ограничение в 20 километров в час только при движении вместе с пешеходами по тротуару. Как будет контролироваться ограничение, пока неясно. Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев рассказал, что мэрия совместно с Минпромторгом предлагает пойти дальше и на всех ввозимых в страну и производимых на территории РФ электросамокатах использовать только такое программное обеспечение, которое само не даст разогнаться быстрее 25 километров в час.

Вместе с тем электросамокаты и подобные устройства будут выделены в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности. Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Вводится также ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограммов, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки). Эксперт предсказал рост цен на автомобили в России в 2022 году

Кроме того, поправки содержат и изменения, с СИМ не связанные. Например, знак "кирпич" разрешено использовать с информационными табличками, чтобы вводить запрет дифференцированно. Сейчас отсутствие такой нормы не позволяет распространять запрет на грузовики или другой вид транспорта. Перечень автомобилей, которым разрешено проезжать под знак "Зона с ограничением экологического класса", сократился до электромобилей, машин инвалидов и местных жителей. Переписать планируется также пункт ПДД о правилах проезда круговых перекрестков.

Глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что СИМ должны двигаться только по велодорожкам, при отсутствии последних гражданин должен спешиться и вести электросамокат по тротуару со скоростью пешехода. Строительство велодорожек занимает много времени, а электросамокаты уже сейчас массовый транспорт, заметил на это Колгаев, поэтому пока можно использовать тротуары. Предлагаемые поправки, считает Соколов, снимают обязанность с пользователя СИМ компенсировать ущерб здоровью при аварии. Представитель Минтранса Владимир Луговенко считает, что для решения этой проблемы можно внести поправки в ГК.