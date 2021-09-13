МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российская Федерация с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, сообщает кабмин РФ. АТОР дал рекомендации туристам со "Спутник Лайт" при отправлении в Турцию

Это Испания, Ирак, Кения и Словакия, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина со ссылкой на Оперштаб России по борьбе с коронавирусом.

"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", — отмечает Оперштаб.

Помимо этого, также с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из аэропортов Магадана, Пскова, Мурманска и Читы.

Оперштаб сообщает, что Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов с курортами Египта, Венгрией, Казахстаном и Катаром.

Регулярные рейсы по маршруту Москва — Багдад будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю,



по маршрутам Москва — Мадрид и Москва — Барселона с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте,



по маршрутам Москва — Малага и Москва — Аликанте с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Борты в Кению будут следовать по маршруту Москва — Найроби с частотой 2 рейса в неделю. В Словакию по маршруту Москва — Братислава с частотой 4 рейса в неделю. По маршруту Санкт-Петербург — Братислава с частотой 2 рейса в неделю.