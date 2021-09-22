МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае в ходе технического полета по проверке средств связи, на его борту находятся 6 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Информацию подтвердили в МЧС России.

"В 38 километрах юго-западнее Хабаровска пропал с радаров самолет Ан-26, на борту которого находятся шесть членов экипажа", — сказал собеседник агентства.

Предварительной причиной ЧП стала плохая погода.

По предварительным данным, самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

На его поиски пропавшего самолета вылетел вертолет Ми-8 Росавиации, однако поиски затруднены плохой погодой и темным временем суток.