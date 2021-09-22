МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" намерена удвоить рейсы в РФ после снятия российской стороной ограничений на полеты, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Владимир Баркун. Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия со вторника сняла все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией. РФ частично возобновила авиасообщение с Белоруссией 21 сентября прошлого года. Теперь воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме.

"В первую очередь это Москва и Санкт-Петербург. Наши рейсы будут выполняться в аэропорты Москвы пять раз в день, в Санкт-Петербург – три раза в сутки. Также увеличиваем количество рейсов на региональных направлениях – это Казань, Самара, Уфа. Рейсы будем выполнять два раза в неделю", – цитирует Баркуна агентство Sputnik Беларусь. По его словам, общее количество полетов в Россию увеличится примерно в два раза – с 34 до 75 рейсов в неделю.

"Это для авиакомпании значительное расширение полетов, увеличение объема работ", – отметил Баркун. Он отметил, что после снятия ограничений "хочется полететь везде, но мы должны учитывать экономическую составляющую, чтобы обеспечить в первую очередь безубыточную работу авиакомпании".

Замгендиректора "Белавиа" также отметил, что осенью традиционно невысокий спрос на авиаперелеты. В межсезонье открывать новые направления рискованно. Между тем авиакомпания готова летать в любую точку России, если на это есть спрос.

"Мы прорабатываем новые направления – это Мурманск, Новосибирск, Махачкала. Но решение будет приниматься на основе расчетов, прогноза загрузки, конечно же, будет зависеть от того, какие ценовые условия нам будут предоставлены в аэропортах Российской Федерации", – отметил Баркун.

Как отметил замгендиректора "Белавиа", снятие коронавирусных ограничений касается только числа полетов. "Никаких послаблений в правилах безопасности, связанных с COVID-19, не планируется. Сохраняется требование по обязательному ношению масок на борту воздушного судна как членами экипажа, так и проводниками. Все воздушные суда авиакомпании проходят периодическую санэпидемиологическую обработку дезинфицирующими составами ", – отметил спикер.

Также Баркун отметил, что одним из основных шагов, который позволил снять ограничения на перелеты, явилось внедрение мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", благодаря которому появилась возможность верифицировать результат ПЦР-тестов.