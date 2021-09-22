МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ряд российских туроператоров заявил о расширении полетной программы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), это направление может стать главным конкурентом Египта в осенне-зимний период, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

Туроператоры Anex Tour и "Интурист" сообщили о расширении полетной программы в ОАЭ. Если прежде туры в Дубай предлагались на базе регулярной перевозки, то этой осенью пакетные туры сформированы на рейсах стратегического партнера Azur air.

"Мы можем отметить высокий интерес к ОАЭ с момента открытия продаж. В осенне-зимнем сезоне направление всегда пользовалось большим спросом, и добавление новых рейсов позволит восполнить нехватку перевозки и сделать направление доступнее для жителей России", — отметили в пресс-службе Anex Tour.

Собственная полетная программа 3 октября в Дубай на крыльях Azur Air стартует у "Интуриста". "В нее войдут такие города, как Москва, Ростов-на-Дону — c 16 октября, Самара — с 18 октября, Казань — с 19 октября. Частота рейсов — один раз в неделю. Кроме того, туры в ОАЭ на базе регулярных рейсов у нас сформированы из 15 городов России", — сказали в пресс-службе компании.

В "Интуристе" отмечают, что ОАЭ сейчас активно соревнуется с Египтом за российского туриста. "Стоимость недельного тура с размещением в отеле три звезды в Шардже с заездом в октябре стартует от 57,9 тысячи рублей на двоих. Это сопоставимо с ценами на отдых в Египте. Например, недельный тур в Шарм-эш-Шейх в отель три звезды начинается от 59,4 тысячи рублей", — пояснили в туркомпании.

Azur air полетит в Дубай из девяти городов. Рейсы раз в неделю будут выполняться из Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Перми, Махачкалы. Один рейс в 10 дней запланирован из Иркутска и Хабаровска. Вылеты один раз в 11 дней будут осуществляться из Владивостока.