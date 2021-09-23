ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — ПРАЙМ. Обломки пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. Об этом сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

В среду, 22 сентября, самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 километрах от Хабаровска в ходе технического полета по проверке средств связи, на его борту находилось 6 человек. Предварительной причиной ЧП стала плохая погода.

На место обнаружения обломков направилась поисково-спасательная группа.

Судьба экипажа до сих пор неизвестна.