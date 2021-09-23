МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая стоимость 45 самолетов составит около 57,14 миллиарда рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 миллиарда рублей" — сказал Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.