МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Около 40% жителей Дальнего Востока не удовлетворяет доступность авиаперелетов в другие субъекты РФ, необходимо предусмотреть наличие льготных билетов в течение всего календарного года, увеличив количество рейсов в дальневосточные регионы, считает вице-спикер Совфеда Галина Карелова. Ростуризм намерен организовать чартеры на Кавказ и Дальний Восток

"Социологические опросы, наш мониторинг состояния дел по решению этой проблемы показывают, что порядка 40% жителей этих регионов не удовлетворены авиационной доступностью", — сказала парламентарий в пятницу в ходе совещание на тему "О финансировании программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в ДФО в 2022 году".

Она отметила, что в настоящее время в РФ реализуется несколько федеральных программ. Для доступности авиаперевозок с Дальнего Востока в другие регионы действует программа субсидирования.

Льготы предусмотрены для социально незащищённых категорий граждан, включая пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи.

Вместе с тем, средств, выделяемых на реализацию этой программы, по словам политика, "недостаточно для удовлетворения потребностей всех жителей ДФО, что ежегодно приводит к сложной ситуации с субсидируемыми авиабилетами, особенно в отпускной период".

По мнению Кареловой, нужно проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления субсидий. Законодатель пояснила, что в настоящее время субсидируемые билеты, предусмотренные программой, полностью выкупаются до конца года, как только поступают в продажу, если многодетной семье нужно улететь в середине года, то купить льготные авиабилеты она не сможет.

Парламентарий считает важным обеспечить жителей региона льготным авиабилетами "в течение всего календарного года", увеличив для этого число рейсов, особенно в период высокой нагрузки.

Сенатор отметила, что в июле текущего года была запущена программа по субсидированию воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам дальневосточных регионов, которую будет реализовывать единая дальневосточная авиакомпания "Аврора". По ее словам, на эти цели уже выделены субсидии в размере более 1,5 миллиарда рублей. Авиакомпания планирует до 2025 года нарастить количество маршрутов до 530.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что министерство направит ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая стоимость 45 самолетов составит около 57,14 миллиарда рублей.