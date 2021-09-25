МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu, сообщает береговая охрана Турции.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

На место аварии направлены три спасательных катера и 14 буксиров.