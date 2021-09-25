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Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор
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В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu, сообщает береговая охрана Турции. Уточняется, что в результате инцидента никто не... ПРАЙМ, 25.09.2021
транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu, сообщает береговая охрана Турции.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
На место аварии направлены три спасательных катера и 14 буксиров.