СОЧИ, 25 сен — ПРАЙМ. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного дождя, они использовали запасные аэродромы Краснодара и Анапы, сообщил РИА Новости оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании

"По данным на 12.50 25 сентября 2021 года, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 12.56 рейс из Симферополя, приземлившийся из-за непогоды в Анапе, вылетел в Сочи, остальные четыре еще ожидают вылета.

В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности.