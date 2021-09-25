МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. На месте крушения АН-26 в Хабаровском крае обнаружены и изъяты бортовые самописцы, а также техническая документация и иные средства технического контроля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

На самописцах зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета, говорится в сообщении.

Самолет Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска 22 сентября. Обломки самолета были обнаружены на следующий день в районе горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике. На борту самолета находились шесть членов экипажа, все они погибли.