МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе вырос на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и снизился на 3,3% к августу 2019 года, всего было перевезено 13,95 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации. Эксперт рассказал о прибыльности акций туристических и авиакомпаний

За январь-август отечественные авиаперевозчики обслужили 71,2 миллиона человек, что на 62,2% больше уровня 2020 года и на 17,5% меньше 2019 года.