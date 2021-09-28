МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также управлять общественными автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами транспорта. Сам текст этого документа был обнародован документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто

В документе отмечается, что ограничения распространяются на занятие трудовой деятельностью водителями общественного транспорта и такси.

Отмечается, что запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Что же касается водителей такси, то для них указан практически такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.