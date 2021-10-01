МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает авиакомпания. Россияне начали бронировать туры в Египет на Новый год

"Аэрофлот начал выполнение регулярных полётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полёты осуществляются ежедневно с 1 октября по следующему расписанию: Москва-Хургада — вылет в 11:40, прилёт в 15:55, обратный рейс назначен на 17:25 с прилётом в Москву в 23:50. Рейсы из российской столицы в Шарм-эль-Шейх назначены на 12:05, прилёт в Египет — в 16:20, обратно — в 17:50 с прилётом в 00:10.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в августе 2021 года.