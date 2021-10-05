МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в прошлом году получила как минимум на 0,25 миллиарда долларов меньше транссибирских роялти (пролётных выплат от международных авиакомпаний), чем обычно, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера российского банка, знакомого с финансовым положением авиакомпании. Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами

Как пишет издание, ссылаясь на топ-менеджера, в "коронавирусном" 2020 году "Аэрофлот" недополучил 250 миллионов долларов роялти, которые иностранные перевозчики перечисляют за возможность перелета по транссибирским маршрутам над Россией.

Источник "Ведомостей" в группе "Аэрофлот" приводит еще большие цифры — порядка 350 миллионов долларов. По словам источника, сумма недополученных роялти пропорциональна снижению международного авиасообщения "Аэрофлота", а это — более 70%.

В доковидный период доход группы "Аэрофлот" от этих выплат составлял, по разным оценкам, 500–800 миллионов долларов в год, пишет газета. По словам аналитика "ВТБ капитала" Елены Сахновой, снижение доходов от роялти действительно могло достигнуть 70%.

"Основные плательщики роялти – Air France и Lufthansa. В Европе падение дальнемагистрального трафика в 2020 году доходило до 90%. Коррекция снижения роялти до 70% стала возможной благодаря грузовым рейсам", — приводят "Ведомости" слова Сахновой. Аналитик добавила, что доходы от роялти составляют довольно существенную часть прибыли группы, в 2018–2019 годах роялти составляли до 10% EBITDA "Аэрофлота".

Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей после прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года и составила 302,182 миллиарда рублей. Показатель EBITDA сократился на 84%, до 26,989 миллиарда рублей.