МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 октября будут отправляться с Савеловского вокзала, сообщает перевозчик. Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 1,2%

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 9 и 10 октября все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении.

Уточняется, что добраться в "Шереметьево" в указанные даты можно двумя способами: на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная и на экспресс-автобусах от станции метро Ховрино.

"Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов "Аэроэкспресс" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют", — отмечают в компании. Это связано с тем, что во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалом.

Аэроэкспрессы с утра 11 октября будут курсировать от Одинцово до "Шереметьево" и обратно в стандартном режиме.