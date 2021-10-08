МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал власти РФ повышать безопасность дорожного движения. Продолжать эту работу необходимо вместе с полицией и дорожниками, уточнил глава государства.

"Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, необходимо направить комплексные усилия, в частности, на развитие санитарной авиации. "Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать", — сказал Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.