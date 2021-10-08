МИНСК, 8 окт — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлевает до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины из-за продления действия запретов на использование воздушного пространства. Эксперт назвал последствие от расширения санкций ЕС к Белоруссии

"Авиакомпания "Белавиа" вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14 декабря 2021 в следующие города: Вена, Брюссель, Лондон, Будапешт, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен, Барселона, Рим, Милан, Ларнака, Рига, Вильнюс, Кишинев, Амстердам, Варшава, Белград, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Хельсинки, Париж, Прага, Стокгольм, Таллинн а также Калининград", — говорится в сообщении на сайте компании.

Поясняется, что приостановка выполнения рейсов связана "с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.