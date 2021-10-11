МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок и направит на эти цели 500 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер поручил Минстрансу РФ заключить соглашения с авиаперевозчиками, чтобы уже на следующей неделе россияне могли приобретать льготные авиабилеты.