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https://1prime.ru/transport/20211011/834934551.html
Правительство расширит субсидирование авиаперевозок
Транспорт
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Правительство РФ расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок и направит на эти цели 500 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 11.10.2021
транспорт, бизнес, новости, правительство рф, михаил мишустин, субсидии, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок и направит на эти цели 500 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер поручил Минстрансу РФ заключить соглашения с авиаперевозчиками, чтобы уже на следующей неделе россияне могли приобретать льготные авиабилеты.