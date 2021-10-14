ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт — ПРАЙМ. Правительство Финляндии решило открыть пассажирский железнодорожный пункт пропуска Вайниккала с 18 октября, через который проходит всё пассажирское сообщение с Россией, сообщает министерство внутренних дел страны. Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с девятью странами

"С 18.10.2021 для пассажиров будет открыт пункт пропуска Вайниккала", — говорится в сообщении.

Железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией было закрыто в марте 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщил ранее в четверг глава Минпромторга России Денис Мантуров, находящийся с визитом в Хельсинки, Россия дала согласие на возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Финляндией, но ожидает решение зарубежной стороны.

Ранее заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов говорил журналистам, что никаких сдерживающих факторов для возобновления курсирования поездов между РФ и Финляндией со стороны железнодорожных администраций — РЖД и VR Group — нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения властей.

Въезд в Финляндию разрешен всем, привитыми вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет.

Также Финляндия разрешает въезд из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом, по мнению финских специалистов, минимален. Список этих стран пересматривается дважды в месяц. Ограничения на туризм для всех остальных стран действуют до 24 октября.