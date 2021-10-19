МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. РЖД с 30 октября снижают тарифы на некоторых направлениях на перевозку разных видов продукции, сообщают в компании. РЖД с декабря увеличат число пассажирских поездов внутри страны

"Правлением ОАО "РЖД" под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова принят ряд решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки в рамках "тарифного коридора". Они касаются перевозок продукции деревообработки, проката черных металлов, алкогольной продукции, газового конденсата, серной кислоты и грузов в рефрижераторных контейнерах", — говорится в релизе. Скидки начнут действовать с 30 октября.

Так, на внутрироссийские и экспортные перевозки продукции деревообрабатывающей промышленности в крытых вагонах со станций Дальневосточной железной дороги будет действовать скидка 35% до 31 декабря 2025 года. На перевозки алкогольной продукции (позиция ЕТСНГ 591 — это различные вина, шампанское, питьевой этиловый спирт) в 40-футовых рефрижераторных контейнерах до 31 декабря 2022 года будет скидка 50% при отправках со станций "Черняховск и "Дзержинская-Новая" (Калининградская область) на станцию "Белый Раст" (Подмосковье).

На внутрироссийские и экспортные перевозки проката черных металлов (код ЕТСНГ 324116) в полувагонах со станции "Войновка" (Тюменская область) будет применяться скидка 36,3%. Уточняется, что скидка будет применяться до конца текущего года и только на дополнительный объем перевозок, превышающий суммарно 102 тысячи тонн за год. Переход РЖД к новым тарифам может еще сильнее повысить инфляцию

Помимо этого, до 31 декабря 2022 года будет применяться скидка 39% на дополнительный объем экспортных и внутренних перевозок серной кислоты в цистернах с некоторых станций сети РЖД.

Перечень станций и условия предоставления скидки размещены на сайте компании. Там также обозначен полный список скидок, их условия и период действия.