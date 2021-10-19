МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития на ближайшем заседании, а также подготовить детальный план ее реализации. Путин оценил вклад торгово-промышленной палаты в укрепление экономики

"По итогам сегодняшнего обсуждения с учетом мнения регионов проект транспортной стратегии поступит в правительство. Я прошу кабинет министров рассмотреть и утвердить этот документ на одном из ближайших заседаний. И подчеркну, с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

Президент также попросил кабмин до первого квартала будущего года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии, сделав это в диалоге с губернаторами и отраслевыми компаниями.

По словам Путина, транспортную систему РФ необходимо развивать с учетом новых глобальных тенденций, при которых транспорт становится более экологичным и эффективным, в том числе с точки зрения топлива.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что перелеты малой авиации должны стать более доступными для россиян. "И вновь хочу подчеркнуть, что нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах", — сказал он.