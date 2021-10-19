МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. РЖД планируют увеличить объем грузовых перевозок к 2035 году на 30%, пассажирских – практически в 1,5 раза, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров. РЖД снизят тарифы на перевозку некоторых грузов

"Планы стоят до 2035 года амбициозные. Это прирасти на 30% в грузовых перевозках, а в пассажирских – практически в 1,5 раза", — сказал глава РЖД на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Белозеров отметил, что с 2011 по 2020 год компания нарастила грузооборот на 22%, а пассажирооборот – на 21%. "Мы вышли в лидеры по грузонапряженности, грузообороту, безопасности и энергоэффективности. За этот промежуток времени мы четко можем сказать, что мы лидеры", — сказал он.