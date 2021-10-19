МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов предложил сократить расходы на содержание федеральной дорожной сети, передав "мелкие" дороги в ведение регионов и снизив нормативы финансирования их содержания.

"Регионы нам говорят: заберите… (у нас — ред.) на федеральный уровень дороги, чтобы тем самым ослабить давление на свои дорожные фонды. И мы таких решений очень много в последнее время приняли, Владимир Владимирович", — сказал Силуанов, выступая на президиуме Госсовета по стратегии развития транспорта в РФ.

"Но на самом-то деле нам нужно понять, что такое федеральная дорога, и что такое региональная дорога. В федеральном дорожном фонде накопилось столько мелких дорог, которые просто не являются федеральными. Мы их отремонтировали, слава Богу, привели в нормальное состояние. И сейчас их надо передать регионам: ну пожалуйста, содержите, там две копейки содержание", — сказал министр.

Такая расчистка, по словам главы Минфина, необходима. "Это неправильно нам какие-то содержать совершенно несоответствующие федеральному уровню дороги". — уверен он.

Силуанов на заседании предложил и другой способ сэкономить деньги дорожных фондов. "Надо нам вообще-то с учетом новых технологий, с учетом новых покрытий говорить о сокращении нормативов на содержание (дорог — ред). Пока этого нет". — сказал он.

"Мы с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьером — ред.) думаем и считаем, что эту тему надо реализовать". — добавил министр финансов.