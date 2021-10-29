МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в январе-сентябре снизился на 64,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,441 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Средняя стоимость авиатоплива в России в октябре выросла на 2,5%

Выручка авиакомпании выросла на 56% и составила 276,016 миллиарда рублей. Положительное влияние на нее, как сообщает компания, оказало активное развитие перевозок на внутренних линиях, а также продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте.

Себестоимость продаж за девять месяцев 2021 года составила 295,2 миллиарда рублей, что на 16,6% выше аналогичного периода 2020 года.

Затраты на топливо за отчетный период увеличились на 11,6 миллиарда рублей (30,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном (+6,4 миллиарда рублей) обусловлено ростом цены авиакеросина (рост средней цены составил 29,2%). Расходы на лизинг воздушных судов остались на уровне 2020 года благодаря строгой дисциплине в отношении расширения парка, которое происходит в соответствии с динамикой ожидаемого спроса. Расходы на оплату труда снизились в годовом выражении на 12,2%.

"Аэрофлот" отмечает, что финансовые результаты за девять месяцев и третий квартал 2021 года показали дальнейшее улучшение под влиянием реализуемых компанией мер. В частности, в третьем квартале 2021 года перевозчик получил чистую прибыль на фоне активного развития производственной программы на внутреннем рынке и роста спроса на авиаперевозки в летнем сезоне.

"Ситуация в отрасли по-прежнему остается сложной, однако "Аэрофлот" продолжает использовать все возможности, предоставляемые рынком, для продолжения расширения производственной программы и улучшения финансовых результатов", — сообщает компания.