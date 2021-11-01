МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Заторы на пограничных переходах с КНР достигают уже полутора тысяч фур, утверждают транспортно-логистические компании. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова директора филиала ПЭК в Китае Алексея Музеева.

Наличие пробки на границе подтверждают также другие логисты, экспедиторы и перевозчики. Они утверждают, что такого количества автомобилей на границе КНР еще не скапливалось никогда. Даже летом 2021 года, когда квота для российских перевозчиков составляла всего 50 грузовиков в день (сейчас — 70-80), в очереди у МАПП Забайкальск — Маньчжурия стояло только около 500 фур.

Напомним, что Забайкальск — Маньчжурия — один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем, однако сейчас из-за введенных квот он может пропускать не более 200 большегрузов в сутки, говорят представители перевозчиков. Китайская таможня обнаружила COVID на упаковках с рыбой из России

Заторы из грузового автотранспорта на границе с Китаем начались в 2020 году после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. Тогда часть погранпереходов была закрыта, через другие пропускали не более 10-15 фур в сутки. В 2021 году китайские власти увеличили квоту на въезд российских большегрузов, но этого оказалось недостаточно с учетом растущего грузопотока. Кроме того, МАПП со стороны КНР периодически закрываются: для плановых проверок, на праздники и так далее.

По словам основателя и гендиректора логистической платформы Cargotogo Владимира Павловского, причины заторов связаны с очень тщательным тестированием китайцами на COVID-19 всех пересекающих границу. К тому же сезонное увеличение грузопотока перед новогодними праздниками еще сильнее усугубляет ситуацию с простоями, говорит он.

Другая причина регулярных очередей — недостаточная пропускная способность погранпереходов, сказал руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne + Nagel в России Иван Головко.

Источник "Ведомостей" в транспортной компании говорит, что помимо объективных причин заторов на границе есть и те, что "создаются искусственно". Контролирующие органы РФ не имеют полномочий регулировать въезд перевозчиков на территорию МАПП, утверждает он. Это подтвердил "Ведомостям" представитель Минтранса: "Минтранс и другие компетентные органы РФ к формированию этого списка китайской стороной не привлекаются". Представитель министерства пояснил, что на МАПП Забайкальск — Манчжурия китайской стороной введена схема "перецепки": российский перевозчик заезжает на территорию КНР, оставляет свой прицеп и возвращается на территорию России и лишь после загрузки товара вновь въезжает и забирает его.

Кроме того, китайские органы формируют список российских фур на два дня вперед. Этим пользуются местные российские предприниматели, которые лезут вне очереди, чтобы потом предлагать услугу по вывозу груза на склад временного хранения в России, где происходит растаможка, говорит источник "Ведомостей" в транспортной компании. За эту услугу они берут до 500 000 руб., утверждает собеседник. Он добавляет, что ситуация усугубилась после закрытия пунктов пропуска между Казахстаном и Китаем: грузы оттуда перенаправлены на Забайкальск. "Между местными перевозчиками и приезжими постоянно разгораются конфликты и потасовки, на которые местные власти, правоохранительные и контролирующие органы не реагируют должным образом", — отмечает он.