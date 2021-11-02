МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Почти 50 рейсов было задержано в московском аэропорту "Внуково" из-за тумана, 20 бортов ушли на запасные аэродромы, сейчас рейсы обслуживаются по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Вертикальная видимость составляла менее чем 50 метров, в связи с чем во "Внуково" было задержано 47 рейсов. Не менее 20 воздушных судов по решению командиров экипажей ушли на запасной аэродром — "Домодедово" и другие по маршруту следования", — сказали в пресс-службе.

"В настоящее время в аэропорту "Внуково" полностью восстановлена работа в условиях ограниченной видимости. Воздушные суда выпускаются и принимаются по расписанию", — добавили там.

Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация.