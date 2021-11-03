МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Позже спасатели обнаружили место падения воздушного судна в семи километрах от Иркутстка. "Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолета", — рассказал собеседник агентства.

По его мнению, крушение могло произойти из-за технической неисправности или плохих погодных условий.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 7 человек, двое из них погибли, судьба еще пяти человек остается неизвестной.

Согласно данным источника, судно, эксплуатирующееся белорусской авиакомпанией "Гродно", совершало транзитный рейс.