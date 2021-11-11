МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В случае введения санкций против "Аэрофлота", РФ может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией России, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Евросоюз готовится ввести санкции против "Аэрофлота"

Ранее Блумберг сообщил, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

"Аэрофлот" здесь не причем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что "в случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны".

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", — сказал политик.

Он отметил, что если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте", аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Комментируя инициативы западных политиков, сенатор отметил, что думает, что "это горячие головы, которые не просчитали последствия таких шагов". "Надеюсь, до этого не дойдет", — заключил он.