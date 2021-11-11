МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В случае введения санкций против "Аэрофлота", РФ может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией России, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании "Аэрофлот"

Евросоюз готовится ввести санкции против "Аэрофлота"

Ранее Блумберг сообщил, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

"Аэрофлот" здесь не причем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что "в случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны".

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", — сказал политик.

Он отметил, что если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте", аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Комментируя инициативы западных политиков, сенатор отметил, что думает, что "это горячие головы, которые не просчитали последствия таких шагов". "Надеюсь, до этого не дойдет", — заключил он.