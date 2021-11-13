ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — ПРАЙМ. Испытания автоматизированного скоростного поезда "Ласточка" без машиниста идут в России "полным ходом", сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Мы сейчас реализовали уже проект Московского центрального кольца, но мы не останавливаемся в процессе работы с Московским центральным кольцом. Сейчас проходит опытное испытание поезда "Ласточка" с полностью автоведением, то есть без человека. Сейчас этот процесс полным ходом испытаний двигается",- сказал Пегов в ходе своего выступления на "Большой перемене".