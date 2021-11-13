МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика. Евросоюз не сможет запретить полеты "Аэрофлота" в Минск

"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", — говорится в сообщении.

Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолетах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.

Абу-Даби стал третьим пунктом в ОАЭ, куда регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса Москва — Дубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.