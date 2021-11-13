МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск с 13 ноября из-за кризиса на польско-белорусской границе, следует из заявления компании. Путин исключил причастность российских авиакомпаний к перевозке беженцев

"В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе… наши рейсы в аэропорт Минска приостановлены с 13 ноября 2021 года", — говорится в заявлении в Twitter.

Согласно заявлению, решение принято также в связи с тем, что большинство пассажиров авиакомпании имеют сирийское гражданство, и отличить путешественников от мигрантов сложно.

В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.